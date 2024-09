Die Harry Potter TV -Serie wird Ende 2026 bis Anfang 2027 veröffentlicht

HQ

Es geht besser für die Harry Potter TV Show. Die Serie, die uns erneut durch die Geschichte des Jungen führt, der überlebt hat, sucht nach Schauspielern, die Harry, Ron, Hermine und all die anderen Möchtegern-Zauberer spielen, die in Hogwarts studieren.

HBO sollte diese Kinder am besten in eine Kältekammer stecken, denn in einem kürzlichen Interview mit Deadline verriet der Vorsitzende und CEO von HBO und Max, Casey Bloys, dass die Serie nicht vor Ende 2026 oder Anfang 2027 erscheinen würde.

Laut Bloys fangen die Autoren gerade erst an und daher ist es noch zu früh, um über einen Sendetermin zu sprechen. Das Problem ist, dass, wenn HBO nicht zwei Staffeln hintereinander macht, die Kinder, die die Zauberer spielen, erwachsen werden, was uns mit einer Art Stranger Things-Problem zurücklässt. Hoffentlich wird es bei dieser Harry-Potter-Serie keine Jahreabstände zwischen den Staffeln geben.

Was halten Sie davon, möglicherweise bis 2027 auf die Harry-Potter-Reihe warten zu müssen?