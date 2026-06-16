Die Harry Potter TV -Serie hat ihre Ärgernisse gefunden: Peter Serafinowicz ist Teil der Besetzung

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Obwohl die Harry-Potter-Filme vieles richtig gemacht haben, entschieden sie sich ganz zu vermeiden: die Figur Peeves einzubauen, einen frechen und lästigen Geist, der in Hogwarts lebt und die Schüler regelmäßig quälte und gelegentlich in große narrative Ereignisse verwickelt wurde (z. B. durch den Basilisken der Kammer des Schreckens gelähmt wurde).

Für die kommende TV-Serienadaption von Harry Potter wird Peeves zu sehen sein, und jetzt wissen wir genau, wer den frechen Kerl spielen wird. Peter Serafinowicz wurde laut Variety als Peeves besetzt.

Es ist unklar, wie diese Darstellung dargestellt wird, also ob Peeves ausschließlich CGI mit Serafinowicz' Stimme überlagert wird oder ob der Geist wie in den Filmen mit John Cleese als Nearly Headless Nick der Fall war.

Vor diesem Hintergrund können Sie damit rechnen, in den kommenden Monaten bald mit dem listigen und frechen Geist vertraut zu werden.