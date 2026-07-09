Die Harrigans führen in Krieg in MobLand Staffel 2

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In letzter Zeit hören wir mehr über die Zukunft der Serie, die in Londons krimineller Unterwelt spielt, MobLand, als über ihre Gegenwart. Obwohl es scheinbar Meinungsverschiedenheiten zwischen den Showrunnern und einem der Hauptdarsteller, Tom Hardy, gab, scheint es nun so, als hätten sie einen Waffenstillstand geschlossen, vermittelt von Guy Ritchie, und der Harrigan-Clan wird wieder aktiv sein.

All das wird jedoch erst nach dem kommen, was die zweite Staffel von MobLand am 18. September für uns bereithält , wenn sie auf Paramount+ Premiere feiert. In diesem neuen Teil sehen wir, wie die Familie Harrigan – die prominenteste kriminelle Fraktion in Nord-London – mitten in einem inneren Krieg steckt, in dem einige Familienmitglieder gegen andere gegeneinander antreten, während ihr 'Fixer', Harry Da Souza, sich mit ihnen allen auseinandersetzen und dabei überleben muss. Zu Tom Hardy stoßen Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine und Janet McTeer.

Wirst du das Drama verfolgen, wenn die zweite Staffel von MobLand im September erscheint? Sieh dir unten den Trailer an.