Die Handelsfunktion von Pokémon Trading Card Game Pocket kommt diesen Monat, aber mit einem Haken

Pokémon Trading Card Game Pocket hat es den Spielern trotz seines Namens nicht erlaubt, wirklich im Spiel zu handeln, seit es Ende letzten Jahres auf mobilen Geräten erschienen ist. Dies wird sich jedoch bald ändern, da das Entwicklerteam beabsichtigt, diesen Monat ein Update zu veröffentlichen, das den Handel ermöglichen wird.

Die Funktion ermöglicht es Benutzern, mit Freunden zu handeln, aber es gibt ein paar Haken, wie dies funktioniert. Erstens kannst du nur Karten der gleichen Seltenheit tauschen, insbesondere die Seltenheiten ♢1 - ♢4 und ☆1, was bedeutet, dass es keine Möglichkeit gibt, eine schnelle Karte zu ziehen und deine Freunde für ihre besseren Karten auszutricksen. Außerdem können nur Karten, die in die Boosterpacks Genetic Apex und Mythical Island fallen, gehandelt werden, wenn das Feature debütiert.

Der andere große Haken ist, dass du Gegenstände verbrauchen musst, um Handel treiben zu können. Dies hat zu einiger Kritik in der Community geführt, da es wahrscheinlich bedeutet, dass der ohnehin schon mikrotransaktionslastige Titel noch stärker von seinen verschiedenen Währungen abhängig sein wird. Einige Fans haben sogar in den sozialen Medien behauptet, dass das Spiel in "Pokémon Limited Trading Card Game" umbenannt werden sollte und dass es Möglichkeiten geben sollte, seltenere Karten zu tauschen und nicht nur häufigere.

Das PTCGP-Team hat eine Antwort auf die Frustration abgegeben und hinzugefügt: "Ihre Bedenken werden gesehen. Sobald diese Funktion verfügbar ist, möchte ich alle einladen, sie auszuprobieren und Feedback zu geben. Auf diese Weise kann sich das Spiel auf eine für alle unterhaltsame Weise weiterentwickeln."

Das genaue Startdatum für die Handelsfunktion wurde ebenfalls nicht genannt, aber uns wurde es diesen Monat mitgeteilt, also wird es innerhalb der nächsten zwei Wochen sein.