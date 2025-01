Die Handelsfunktion erscheint heute in der Pokémon-Sammelkartenspiel-Tasche zusammen mit einer neuen Erweiterung

HQ

Heute, am 29. Januar, erhieltenPokémon Trading Card Game Pocket die Spieler das am sehnlichsten erwartete Update seit der Veröffentlichung des Spiels am 30. Oktober. Die Funktion "Handeln" ermöglicht es den Spielern, ihre Karten zu tauschen, obwohl es bestimmte Regeln für Karten mit vier Diamanten, Sternen oder höheren Seltenheiten gibt.

Um diese Trades zu tätigen, benötigst du sowohl Handelstoken als auch Sanduhren, zwei Gegenstände, die täglich in sehr begrenztem Umfang im Spiel erhältlich sind... Oder sie können durch Micropayment erworben werden. Das Vertrauen in dieses System hat viele Spieler von Pokémon-Sammelkartenspiel-Tasche verärgert, die behaupten, dass die Vervollständigung ihrer Sammlung jetzt mehr auf einem Pay-to-Win-System beruht als auf dem vorherigen zufälligen System zum Öffnen von Umschlags.

Neue Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Pcket: Raum-Zeit-Smackdown

Zusätzlich zur Handelsfunktion wurde ein Inhaltsupdate hinzugefügt, das Pokémon aus der Sinnoh-Region enthält. Die Space-Time Smackdown-Erweiterung enthält zwei neue digitale Booster-Packs mit den legendären Pokémon Dialga und Palkia. Darüber hinaus enthalten die Karten in dieser Erweiterung noch nie zuvor gesehene Kunstwerke von Pokémon, die noch nie zuvor im Pokémon Taschen-Sammelkartenspiel zu sehen waren, wie z. B. der Fan-Liebling Lucario.

Wirst du die Handelsfunktion in Pokémon-Sammelkartenspiel-Tasche ausprobieren und Lucario in der neuen Erweiterung in die Hände bekommen?