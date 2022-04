Die Halo: The Master Chief Collection erhält Flood Firefight-Modus

Während die meisten Halo-Fans wohl auf die Lone Wolves-Saison für Halo Infinite warten, ist bei 343 Industries die Halo: The Master Chief Collection nicht in...

Halo: The Master Chief Collection erhielt über die Jahre viele Updates und Verbesserungen (zuletzt native Unterstützung der Xbox Series), doch 343 Industries ist mit dem...

Der frühere Halo-Komponist lässt uns in Nostalgie schwelgen.

Master Chief Collection bekommt neue Halo-3-Karte und Browser zum Suchen von Custom-Games

In einem Artikel besprach 343 Industries vor kurzem neue Entwicklungen für Halo: The Master Chief Collection. Ab dem 18. Februar soll es in der Kollektion eine Suchoption...