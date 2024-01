Die Halo-Community bearbeitet den Helm des Master Chiefs für die TV-Serie

HQ

Die Halo TV-Serie hat einige sehr gemischte Kritiken erhalten, und große Teile der Community scheinen mit vielen der getroffenen Entscheidungen wirklich unzufrieden zu sein. Dazu gehört alles, von einer magischen Verbindung zwischen Master Chief und dem Halo Ring über eine berüchtigte Sexszene bis hin zu einem zufälligen Kind, das genauso viel Aufmerksamkeit bekommt wie das Chief.

Eine andere Sache, die heftig kritisiert wurde, ist die Tatsache, dass Master Chief ständig seinen Helm abnimmt. Fairerweise muss man sagen, dass Master Chief seinen Helm in den Büchern ziemlich oft abnimmt und in den Spielen sogar abnehmen lässt (obwohl sein Gesicht den Spielern nie gezeigt wird, nicht weil es ein Geheimnis ist, sondern weil wir uns Master Chief als uns selbst vorstellen sollen) - aber hier passiert es sogar in gefährlichen Schlachten, was ehrlich gesagt wenig Sinn macht.

Als das erste Poster für Halo: Season 2 gezeigt wurde, bearbeiteten ihn die Fans schnell, um tatsächlich einen Helm zu tragen. Und gestern haben wir den ersten Trailer und ein neues Poster für die Show bekommen - und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was die Halo Community gemacht hat...

Ihr könnt unten sehen, wie das neue Poster mit Master Chief auf einem Planeten am Rande der Zerstörung ohne seinen Helm aussieht, und zwei von Fans gemachte von X mit seinem Helm (und ein drittes auf Reddit hier).

Was ist deine Meinung zu Master Chief und seinem Helm in der Serie? Sollte er es immer anlassen, oder zumindest in allen Schlachten, oder ist es dir egal?





