Die Halo Championship Series und die Weltmeisterschaft kehren 2025 zurück

HQ

Während das 2024 Halo Championship Series gestern mit Spacestation Gaming zu Ende ging, das Turnier sicherte, hat 343 Indus... Halo Studios hat nun bestätigt, dass das HCS im Jahr 2025 zusammen mit einem weiteren World Championship zurückkehren wird.

Dies wurde in einem Beitrag auf X bestätigt, in dem auch darauf hingewiesen wird, dass dafür 1 Million US-Dollar auf dem Spiel stehen werden. Der große Haken an der Sache ist derzeit, dass wir aufgrund der Aktualität der Ankündigung noch keine weiteren Informationen haben, die wir hinzufügen können, aber wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Wettkämpfe im Februar oder spätestens März wieder in vollem Gange sein werden.