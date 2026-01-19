Die Hälfte der The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Spieler hört nach etwa 15 Stunden auf

HQ

Je älter die Spieler werden, desto schwieriger wird es, Zeit zu finden, neue Titel zu spielen. Es gibt immer noch etwas anderes am Horizont, und selbst ein 40-stündiger Ausflug kann heutzutage eine ziemliche Herausforderung sein. Wenn wir uns die Daten ansehen, wie viele Spieler ein einigermaßen großes Spiel beenden, zeigt das, dass kaum jemand die nötigen Stunden investiert, um die Credits zu erreichen.

Wenn man sich Daten von Alinea Analytics (über FRVR) auf The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ansieht, sehen wir, dass etwa die Hälfte aller Spieler mehr als 15 Stunden ins Spiel investiert. Analyst Rhys Elliot enthüllte, dass die Spieler trotz 1,1 Millionen verkaufter Exemplare auf der PS5 nicht beabsichtigten, lange in Cyrodiil zu bleiben.

"Etwa die Hälfte der Oblivion Remastered-Spieler auf der PS5 hat weniger als 15 Stunden gespielt, was zeigt, dass die meisten Leute ihren Nostalgie-Kick bekommen haben, bevor sie wirklich vorankommen." schrieb Elliot. Dennoch, da das Spiel mehr als eine Million Mal verkauft hat, vermuten wir, dass es egal ist, wie lange Spieler in einem Spiel wie The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered investieren, solange sie es gekauft haben.

Wenn wir uns Steam anschauen, eine weitere Plattform, auf der man mit besserer Leistung rechnen kann, da es Mod-Verfügbarkeit und andere Funktionen gibt, die auf der Konsole fehlen, ist die Geschichte ziemlich ähnlich. Nur 7,6 % der Spieler haben die Hauptquest abgeschlossen, 55 % haben ein einziges Oblivion-Tor geschlossen. Da 90,3 % der Spieler die Einführung des Spiels abgeschlossen haben, zeigt das, wie schnell manche eine nostalgische Rückkehr wie The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verlieren können.