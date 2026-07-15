HQ

Das WM-Finale zwischen Spanien und England bzw. Argentinien, am Sonntag, den 19. Juli um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST (15:00 Uhr Ortszeit in New York), beginnt anderthalb Stunden vor dem Anpfiff mit einer Abschlusszeremonie, bei der Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams und IShowSpeed auftreten und Jennifer Hudson die US-Nationalhymne singt. Die Nordamerikanische Weltmeisterschaft endet in einer sehr... Nordamerikanisch mit vielen Gästen, Unterhaltung und einer Halbzeitshow, die vom Super Bowl und anderen Wettbewerben inspiriert ist und tatsächlich die Regeln des Footballs brechen könnte.

Nach den Spielregeln des Internationalen Fußballverbands (IFAB) haben die Spieler Anspruch auf eine Halbzeitpause von "höchstens 15 Minuten". Das stimmt fast immer, aber für das Finale, bei der großen Vielfalt an Shows, die sie vorbereiten,könnte die Halbzeitpause bis zu 30 Minuten dauern.

Um eine große musikalische Darbietung in der Mitte des Spielfelds zu ermöglichen, müssen die Bühnen sehr schnell installiert und abgebaut werden, aber es dauert dennoch Zeit. In diesem Jahr war Chris Martin der "Kurator" einer Ausstellung, die Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel und den PS22 Chorus mit Coldplay umfasst.

Letztes Jahr dauerte die Halbzeitpause im Club-Weltcup-Finale im selben Stadion, dem MetLife Stadium in New Jersey, nahe New York, 24 Minuten mit Auftritten von Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems und Emmanuel Kelly.