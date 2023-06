Die Gute Fabrik präsentiert ihr neues, farbenfrohes Erzählabenteuer Saltsea Chronicles

Es war eine arbeitsreiche Nacht mit vielen Ankündigungen zwischen dem Summer Games Fest und den Day of the Devs-Konferenzen. Und tatsächlich, die neueste Ankündigung des jährlichen Indie-Showcase von Double Fine war ein neues Abenteuerspiel von Die Gute Fabrik, den Machern der preisgekrönten Mutazione und Sportsfriends: Saltsea Chronicles.

In diesem erzählerischen Abenteuer folgen wir der Crew von Captain Maja, die sich durch die überflutete Welt von Saltsea bewegt, von Insel zu Insel reist und eine Vielzahl von Charakteren auf einer Rettungsmission trifft. Der Titel bietet auch eine Vielzahl von Minispielen, um das Erlebnis zu bereichern, und Grafiken, die ein wenig an Night in the Woods erinnern.

Im Moment gibt es kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum oder eine Plattform für Saltsea Chronicles, aber wir hoffen, bald mehr Details zu diesem Titel zu haben.