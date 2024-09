Die Guinness World Records Gamer's Edition ist zurückgekehrt

HQ

Eine Zeit lang gab es neben dem Jahresbuch Guinness World Records ein Gamer's Edition, das einige außergewöhnliche und interessante Spielrekorde dokumentieren und hervorheben sollte. Die Serie verschwand jedoch vor einigen Jahren, was viele dazu veranlasste, sich zu fragen, ob sie jemals zurückkehren würde. Zum Glück hat es das.

Tatsächlich ist bereits ein neues Buch erschienen, da das Guinness World Records Gamer's Edition 2025 weggefallen ist. Darin können wir eine Vielzahl bemerkenswerter Rekorde und sogar die ersten Gamer's Edition Awards erwarten, die die Best New Game, Best Esports Athlete, Best New Soundtrack und mehr würdigen und feiern.

Da das Buch jetzt erschienen ist, können Sie zu lokalen Einzelhändlern gehen, um ein Exemplar zu kaufen und zu erfahren, wer derzeit den Rekord für die Tallest Gundam Cosplay, Largest Mechanical Wings on a Cosplay Costume und The Largest Collection of The Legend of Zelda Memorabilia hält.

