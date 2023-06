Die Guardians of the Galaxy würden laut James Gunn "die Scheiße aus den Avengers prügeln"

HQ

James Gunn hat sich gerade endgültig aus dem MCU verabschiedet und Guardians of the Galaxy hinter sich gelassen, um das Kommando über das DCU zu übernehmen. Er ist jedoch immer noch mehr als bereit, den Charakteren, die er geformt hat, Komplimente zu machen.

In einer neuen Folge von Inside of You mit Michael Rosenbaum wurde Gunn gefragt, ob die Avengers in der Lage sein würden, die Guardians of the Galaxy in einem Kampf zu besiegen. Gunn glaubt, dass die Guardians die Avengers leicht "verprügeln" würden. "Sie kommen aus dem Weltraum", fuhr er fort. "Sie haben eine Technologie, die ziemlich fortschrittlich ist, also ... Es wäre schwer, sie zu schlagen."

Die Guardians haben in ihren eigenen Filmen einige ziemlich beeindruckende Leistungen vollbracht, und obwohl Avengers: Infinity War und Endgame ihnen vielleicht nicht so viel Rampenlicht gegeben haben, sind sie immer noch sehr fähig.

Wer würde deiner Meinung nach in einem Kampf zwischen den Avengers und den Guardians of the Galaxy gewinnen?