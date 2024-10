Die grüne Insel wird im November erneut von einem Mord erschüttert, wenn eine der besten Serien von Apple TV+ zurückkehrt

Apple TV+ ist gefüllt mit einer großen Auswahl an Shows, die nur eine Handvoll Leute zu sehen scheinen. Eine dieser Serien stammt von Sharon Horgan und dreht sich um einen Haufen irischer Schwestern, die einen besonders fiesen Ehemann ermorden und dann die Beweise verbergen und ihre Unschuld an dem Verbrechen vortäuschen. Es ist eine witzige und lustige schwarze Komödie, die bald für einen zweiten Auftritt zurückkehren wird.

Bad Sisters, wie es genannt wird, wird ab dem 13. November, wenn die zweite Staffel ausgestrahlt wird, wieder auf Apple TV+ zu sehen sein. Diesmal wird die Unschuld der Schwestern weiter in Frage gestellt, als eine neue Person am Tatort auftaucht und belastende Beweise entdeckt, was die Geschwister dazu veranlasst, sich erneut zu beeilen, um ihre Spuren zu verwischen.

In der Serie spielt Horgan eine der Schwestern, die anderen werden von Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene und Eve Hewson gespielt. Den Trailer für Staffel 2 von Bad Sisters könnt ihr euch unten ansehen.