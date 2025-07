Die Gründungsmitglieder des britischen Video Game Council wurden bekannt gegeben

HQ

Die ersten Mitglieder des britischen Video Game Council wurden bekannt gegeben. Das Ziel dieser Initiative ist es, dass ein Haufen Veteranen zusammenkommt und als Einheit zusammenarbeitet, um die britische Videospielindustrie mitzugestalten und voranzutreiben, indem sie die 28.000 Personen repräsentieren, die in diesem Sektor in über 1.750 Studios arbeiten - die meisten Mitarbeiter und Studios in jedem europäischen Land.

Die UK Video Game Council wird vom CEO und Kreativdirektor von Rebellion, Jason Kingsley, zusammen mit dem Vorsitzenden von Outright Games, Nick Button-Brown, geleitet. Was den Rest der Gründungsmitglieder betrifft, so wurden die folgenden Personen ausgewählt.



Emily Bailey - Grün-Bit



Saad Choudri - Miniclip



Charu Desodt - Innenbereich:Nacht



Kirsty Rigden - Futurlab



Dave Gould - T2



Chris Van Der Kuyl - 4J Studios



Donna Orlowski - Lachfisch



Nick Poole - Ukie



Tara Saunders - Larian



Maria Sayans - ustwo Games



Tim Varney - Microsoft



Dr. Richard Wilson - TIGA



Die UK Video Game Council wurde auf Antrag des Parlamentsabgeordneten Sir Chris Bryant erstellt, der als Minister for Creative Industries, Arts, and Tourism fungiert. Was das Ziel betrifft, so wird uns Folgendes mitgeteilt:

"Der UK Games Council wird als strategisches Forum dienen, das Branchenführer aus dem gesamten Spielesektor zusammenbringt, um die Regierungspolitik zu informieren und zu unterstützen."

Die Gruppe wird sich zweimal im Jahr treffen, um "strategische Ratschläge zu geben, wie das volle wirtschaftliche, kulturelle und bildungspolitische Potenzial der britischen Spieleindustrie erschlossen werden kann", und gleichzeitig "neue Möglichkeiten für internationale Zusammenarbeit, Brancheninnovation und Kompetenzentwicklung zu erkunden".

Diese Gründungsmitglieder wurden für mindestens die nächsten drei Jahre ernannt.