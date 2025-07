Die größten Spieleveröffentlichungen, die die Branche aufrütteln könnten

HQ

Wenn die jüngste Spielegeschichte etwas bewiesen hat, dann, dass wir die Zukunft nicht wirklich vorhersagen können. Oder zumindest kann ich es nicht. Baldur's Gate III hatte ich nicht wirklich auf dem Radar. Ich hätte nicht geglaubt, dass Clair Obscur: Expedition 33 so viel Aufsehen erregen würde wie bei der Veröffentlichung. Und doch stehe ich demütig mit einer neuen Menge Vorhersagen vor Ihnen, in der Hoffnung, einen Anspruch auf zukünftige Veröffentlichungen zu erheben, die die Branche wirklich zum Nachdenken bringen könnten.

Grand Theft Auto VI

Fast hätte ich diesen Eintrag hier nicht aufgenommen, weil es sich wie Zeitverschwendung anfühlt zu sagen, dass Grand Theft Auto VI für Spiele unglaublich wichtig sein wird. Egal, ob du den Hype aufgegeben hast oder immer noch auf dem Erwartungs-Express bist, Rockstars neueste Open-World-Sandbox wird mit Sicherheit für Furore sorgen. Wenn es gelingt, könnte es bestimmen, wo die Messlatte für die nächsten zehn Jahre liegt. Wenn es floppt, dann wird es sich wirklich so anfühlen, als wären wir in der Endzeit.

Mass Effect 4

Nach drei Spielen in Folge, die hinter den Erwartungen zurückblieben, steht BioWare derzeit auf wackeligen Beinen. Die Fans haben mehr als ein Jahrzehnt auf das neueste Dragon Age-Spiel gewartet, und es scheint, dass das Gleiche für Mass Effect gelten wird. Das bedeutet eine Menge Erwartungen. Hoffnungen, die BioWare bisher nicht erfüllen kann. Wenn es jedoch ein Franchise gibt, auf das es all seine Hoffnungen setzen kann, dann ist es Mass Effect. Jetzt ist Zeit, das Feedback aus früheren Spielen zu verarbeiten und ein Sci-Fi-RPG zu entwickeln, das uns genauso umhauen wird wie das Original. Das heißt, wenn andere ehrgeizige Projekte wie Exodus und Owlcats Expanse-Spiel bis dahin nicht unseren Hunger nach Mass Effect gestillt haben.

The Elder Scrolls VI

Ähnlich wie bei BioWare kam Bethesdas neueste Veröffentlichung ein wenig lauwarm rüber. Starfield beeindruckte viele Spieler, aber es fühlte sich nicht so an, als würde es dem Hype gerecht werden, dass es schon seit Jahrzehnten in der Entwicklung ist. Na ja, die meisten Bethesda-Fans sahen es schließlich hauptsächlich als eine Bremsschwelle zwischen jetzt und dem neuen Elder Scrolls-Spiel. Hier werden wir wirklich sehen, ob Bethesda mit dem Gewicht seiner eigenen Erwartungen mithalten kann. Interessanterweise hat das Oblivion-Remaster in diesem Jahr bewiesen, dass ein Bethesda-RPG immer noch eines der meistverkauften Spiele des Jahres sein kann, selbst wenn es ein Spiel von vor fast 20 Jahren ist. Bethesda hat eindeutig seinen Stil, der sich in naher Zukunft wahrscheinlich nicht ändern wird, aber es gibt immer noch Fans, die glauben, dass The Elder Scrolls VI eine Revolution sein wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es die Hölle geben, wenn sie mehr als 15 Jahre warten müssen.

Baldur's Gate IV

Obwohl dies noch nicht richtig enthüllt wurde, wissen wir, dass wahrscheinlich jemand die ersten Pläne für ein weiteres Baldur's Gate-Spiel schmiedet. Wir wissen, dass das Studio dahinter nicht Larian sein wird, und vielleicht bringt das schon viele Leute dazu, sich abzuwenden. Trotzdem fällt es mir schwer zu glauben, dass dieses Spiel keinen Einfluss haben wird, obwohl es dazu bestimmt ist, besser in Erinnerung zu bleiben, wenn es scheitert, als wenn es erfolgreich ist. Es ist schwierig, sich an eine Zeit zu erinnern, in der ein Studiowechsel nach einer geliebten Veröffentlichung für die Fortsetzung gut gelaufen ist, also haben wir vielleicht jetzt gesehen, wie Baldur's Gate III CRPGs wieder in den Vordergrund des Gamings bringt, was auch immer Baldur's Gate IV sein wird, könnte sie wieder in die Knie zwingen.

Eine Fortsetzung von Clair Obscur: Expedition 33

Das würde die Branche mit ziemlicher Sicherheit nicht so sehr auf sich aufmerksam machen wie das Originalspiel. Es scheint, dass Clair Obscur: Expedition 33 eine neue Welle von Spielveröffentlichungen auslösen könnte, die versuchen, seinen Erfolg nachzuahmen, aber eine Fortsetzung würde Sandfall Interactive wirklich als einen, wenn nicht sogar den Entwickler für RPG-Fans etablieren, den man in Zukunft im Auge behalten sollte. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sehen will, dass diese Ansammlung unglaublicher Talente ein One-Hit-Wonder ist, aber ich glaube auch nicht, dass Sandfall es eilig hat, das zu erschaffen, was sie als nächstes wollen. Vielleicht sollte eine Fortsetzung für Clair Obscur: Expedition 33 nicht einmal auf dem Plan stehen. Es gibt die Geschichte der Schriftsteller und Maler auf der Welt, aber unsere Geschichte ist ziemlich klar abgeschlossen, wenn der Abspann läuft.

Assassin's Creed Hexe

Das ist wirklich ein persönlicher Wunsch und keine Vorhersage, die auf Tatsachen basiert, aber seit Jahren wünschen sich die Fans ein echtes Comeback für Assassin's Creed und ich denke, Hexe könnte es Ubisoft ermöglichen, die notwendigen Risiken einzugehen, um diesem Franchise wieder ein bisschen Leben einzuhauchen. Das Setting scheint perfekt geeignet zu sein, um uns eine Mischung aus übernatürlicher und historischer Fiktion zu bieten. Außerdem könnten wir sehen, wie AC mit einer Prise Horror wirklich ins Unbekannte eindringt, gerade genug, um Hexe hervorzuheben. Es wäre auch schön, wenn wir unsere Protagonisten als Actionhelden wie Yasuke, Eivor und Cassandra hinter uns lassen und wieder zu hinterhältigeren Assassinen zurückkehren würden, die es vorziehen, sich nicht in langwierige Schwertkämpfe zu verwickeln.

Die Dämmerblüter

Das mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, aber haben Sie einen Moment Geduld mit mir. Während viele die Augen verdrehten, als FromSoftware sich mit der Exklusivität von Switch 2 in ein PvPvE-Erlebnis stürzte, gibt es zwei Wege, denen dieses Spiel folgen kann. Entweder ist es wirklich gut, oder es ist ein großer Makel in der ansonsten unantastbaren Bilanz von FromSoftware. In jedem Fall wird die Branche die Auswirkungen zu spüren bekommen. Soulslikes sind im Moment so riesig, aber wenn The Duskbloods zeigt, dass der König der 2010er Jahre bluten kann, dann könnten wir vielleicht (endlich) sehen, dass Studios andere Einflüsse für ihre Third-Person-Actionspiele übernehmen. Das soll nicht heißen, dass FromSoftware schlecht gemacht werden soll, da ich persönlich glaube, dass The Duskbloods eine Menge Spaß machen könnte. Wenn es gelingt, dann können wir in Zukunft nicht nur Klone von FromSoftwares Einzelspieler-Veröffentlichungen erwarten, sondern auch deren Multiplayer-Spiele. Alles ist ein Soulslike. Was für eine Zukunft.

Balatro 2

Vielleicht noch eine seltsame Wahl, aber wenn wir an den Einfluss denken, den Balatro in nur einem Jahr auf dem Markt hatte, hat ein ehrgeizigeres Projekt von localthunk - ob es dem Balatro-Stil folgt oder nicht - eine große Chance, dass wir noch mehr Zeit verschwenden. Die Menschen werden ohnehin unproduktiv, und Charlie Brooker von Black Mirror glaubte, dass Balatro unser aller Ende bedeuten könnte. Ich bezweifle, dass eine Balatropocalypse auf uns zukommt, wenn das Spiel eine Fortsetzung bekommt, aber ich finde es schwer zu glauben, dass es nicht ein ähnliches Aufsehen erregen würde wie das süchtig machende Basisspiel.

Es gibt andere Spiele, die auf die eine oder andere Weise Löcher in die Erwartungen der Branche reißen könnten. Die neuesten Veröffentlichungen von Naughty Dog ziehen immer die Blicke der Spieler auf sich, ein neuer Fallout von Bethesda oder (noch aufregender) Obsidian könnte für Staunen sorgen. Wenn Half-Life 3 jemals veröffentlicht wird, wird das sicherlich allen Hoffnung geben, dass ihr Lieblings-Franchise, das definitiv abgesagt wurde, eine Fortsetzung bekommen könnte, aber das ist unsere Liste. Welches Spiel wird deiner Meinung nach den größten Einfluss auf die Zukunft des Gamings haben?