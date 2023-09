Die größten Änderungen an den Klassen von Dungeons & Dragons

HQ

Auf dem Weg zu OneD&D, der neuesten Ausgabe des beliebtesten Tabletop-Rollenspiels, sehen wir, dass Wizards of the Coast weitere Änderungen an Klassen, Mechaniken und mehr einführt, um das Spiel mit dem Feedback der Spieler zu verfeinern.

Die letzten Änderungen sind noch nicht endgültig, aber sie wurden auf die Massen losgelassen, damit die Spieler Feedback geben können. Sie bieten jedoch einige interessante Änderungen. Und so sind hier ohne weitere Umschweife die größten Änderungen an den Klassen und mehr im neuesten Spieltest von D&D.

Den Auftakt macht alphabetisch mit dem Barbaren, dem Baum "Pfad der Welt" wurde ein neuer Fokus hinzugefügt. Es sieht so aus, als hätte jemand bei Wizards of the Coast God of War: Ragnarök gespielt, denn in diesem Fokus dreht sich alles um die verschiedenen Ebenen, die es dir ermöglichen, auf den Wurzeln des Weltenbaums zu reisen, um sie schließlich zu besuchen. Außerdem wurde die Fähigkeit "Rücksichtsloser Angriff" so geändert, dass sie bei Angriffen mit Stärke bis zum nächsten Zug einen Vorteil verschafft, was bedeutet, dass diese Fähigkeit jetzt auch bei Gelegenheitsangriffen funktioniert.

Als nächstes wird der Fighter eine große Änderung erhalten. Ein weiterer neuer Fokus wird hier im Brawler hinzugefügt, der den Spielern endlich eine praktikable Option bietet, wenn sie nicht unbedingt nur mit einem massiven Schwert herumlaufen wollen. Stattdessen dreht sich in diesem Fokus alles um Grappling, improvisierte Waffen und darum, eine chaotische Kraft im Kampf zu sein. Außerdem kannst du jetzt deine Fähigkeit "Zweiter Wind" viel flexibler einsetzen, egal für welchen Fokus du dich entscheidest. Anstatt es nur zum Heilen zu verwenden, kannst du auch 1W10 zu jeder Fertigkeitsprüfung hinzufügen, die du nicht kennst.

Die Änderungen an den Zauberern sind nicht so groß, aber es gibt einige zusätzliche Fähigkeiten. Angeborene Zauberei verschafft deinen Zaubersprüchen einen Vorteil und erhöht ihre Schwierigkeitsklasse um 1. Außerdem wurden die vorgeschlagenen Änderungen für Zwillingszauber verworfen und die Tabelle "Wilde Magiewoge" hat einige zusätzliche Extras erhalten.

Die Paktmagie-Funktion des Hexenmeisters ist nach großer Nachfrage zurück, und mit Magischer List könnt ihr jetzt die Hälfte eurer Paktmagiezauber wiedererlangen, sodass ihr nur selten ohne sie auskommt. Beschwörungen sind jetzt ab Stufe 1 verfügbar und Patron-Zauber sind immer vorbereitet.

Zu guter Letzt haben Zauberer ihre Funktionen zum Erstellen und Modifizieren von Zaubersprüchen verloren, aber um dies auszugleichen, wurde die Savant-Funktion zu zahlreichen Unterklassen hinzugefügt und gibt dir mehr Zauberoptionen, wenn du einen zusätzlichen Platz erhältst.

Insgesamt gibt es auch ein paar große Änderungen an der Magie als Ganzes. Jetzt habt ihr nicht mehr so viele Zaubersprüche aus jeder Klasse. Während sich einige dadurch viel stärker fühlten, verloren andere ihre Identität. Es gab zum Beispiel keinen großen Unterschied zwischen einem Druiden und einem Waldläufer.

Wenn du herausfinden möchtest, was sonst noch zu Dungeons & Dragons kommt, folge dem Link hier zu D&D Beyond, wo du auch dein Feedback geben kannst, sobald die Option verfügbar ist. Ansonsten bleiben Sie dran, während wir uns auf das Jahr 2024 zubewegen, wenn der offizielle Start von OneD&D stattfinden soll.