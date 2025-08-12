Die größte Gamescom aller Zeiten findet nächste Woche in Köln statt

HQ

Die diesjährige Gamescom ist auf dem besten Weg, die größte in der Geschichte der Veranstaltung zu werden. Die Organisatoren haben bestätigt, dass die Messe, die nächste Woche in Köln stattfindet, über 1.500 Aussteller aus 72 Ländern beherbergen wird – so viele wie noch nie. Die Besucher können sich auf erstaunliche 233.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche freuen, 3.000 mehr als beim bisherigen Rekord.

Eine weitere große Neuerung ist, dass die Opening Night Live erstmals in der Halle 1 stattfindet, die Platz für 5.000 Besucher bietet und mit modernster Technik ausgestattet ist. Die Show, die erneut von Geoff Keighley moderiert wird, beginnt am 19. August und bietet neue Einblicke in Call of Duty: Black Ops 7.

Mehrere Schwergewichte der Branche werden anwesend sein, darunter Nintendo, Xbox, Bandai Namco, Bethesda, Ubisoft und Sega. Das unterstreicht die wachsende Bedeutung der Gamescom, wie Koelnmesse-Chef Gerald Böse in einer Mitteilung hervorhebt:

"Wir investieren gezielt in Expansion, Infrastruktur und Weiterentwicklung, um den wirtschaftlichen Erfolg unserer Aussteller weiter zu stärken. Das Wachstum auf 233.000 Quadratmeter Fläche und die Rekordanmeldezahlen bestätigen den anhaltenden Erfolg des hybriden Veranstaltungskonzepts. Gemeinsam können wir uns schon jetzt auf eine noch nie dagewesene Vielfalt freuen."

