Die griechische Legende erwacht zum Leben im Trailer von Christopher Nolan The Odyssey

Auch wenn 2026 noch eine Ewigkeit entfernt erscheinen mag, sind wir etwa sieben Monate von Christopher Nolans nächstem Kinostart entfernt, und The Odyssey hat gerade seinen ersten Trailer veröffentlicht. Mit Matt Damon als Odysseus, Anne Hathaway als Penelope und Tom Holland als Telemachos werden wir Homers Gedicht auf eine Weise zum Leben erweckt, die nur Nolan versteht.

Auch wenn Historiker beim ersten Blick auf die griechischen Soldaten in The Odyssey vielleicht die Stirn missbilligen, setzt ihre schwarze Rüstung die Szene und gibt uns einen großartigen Einblick in das Abenteuer, das uns bevorsteht. Dies ist eine düstere, raue Nolan-Version von The Odyssey, die auf dem Papier die Geschichte eines Mannes nach Hause erzählt, aber in der Praxis viel mehr ist.

Wir bekommen durch den Trailer Einblicke in Odysseus' unglaubliche Reise, darunter einen Hinweis auf Polyphemos sowie einen Moment zwischen Odysseus und Circe am Ende. Sehen Sie sich unten den vollständigen Trailer an:

HQ

The Odyssey kommt am 17. Juli 2026 in die Kinos.