Die grausamste Falle von Saw X wurde gezeigt

HQ

Die Veröffentlichung von Saw X ist etwas mehr als eine Woche entfernt, und jetzt haben wir unseren ersten offiziellen Clip von einer der neuen Fallen, die es in den Film schaffen werden.

Die Augapfel-Vakuumfalle ist genau so fies, wie sie klingt. Wenn Sie an einige Schläuche angeschlossen werden, werden Ihre Augäpfel in einer bestimmten Zeit abgesaugt, es sei denn, Sie drehen den Drehknopf an dem Stuhl, an dem Sie festgeschnallt sind. Das Drehen des Einstellrads ist jedoch nicht gerade eine bessere Option, da Sie sich einen Finger nach dem anderen brechen werden.

Wirklich verkorkstes Zeug und wir sind froh, dass wir nicht diejenigen sind, die auf diesem Stuhl sitzen. Der Clip zeigt nicht, ob das Opfer lebend aus der Falle herauskommt oder nicht, aber wenn man bedenkt, dass der Augapfelstaubsauger auf dem Poster für Saw X zu sehen ist, glauben wir, dass wir ihn in Aktion sehen werden.