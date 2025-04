Die Grand Tour kehrt diese Woche zurück... Eine Art

The Grand Tour hat seinen Lauf auf Prime Video beendet, aber irgendwie kehrt es auch zurück. Das klingt widersprüchlich, ist es auch. Es wird keine weiteren neuen Teile der Motorsportserie geben, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht trotzdem zurückkommen wird...

Eine neue Zusammenfassung/Highlights-Show wurde bestätigt, die noch in dieser Woche beginnt. Die Show wird aus vier Teilen bestehen, die im Laufe dieses Jahres und bis ins Jahr 2026 hinein debütieren, und der erste, der am 18. April erscheint, ist als The Not Very Grand Tour: The Power and the Glory bekannt.

Diese Show ist eine Hommage an den Verbrennungsmotor und blickt zurück auf die Zeit von Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May in Detroit für die Hauptserie, wo sie mit einem Haufen amerikanischer Muscle-Cars eine Runde um die einstige Heimat des reinen Verbrennungsmotors drehten.

Auch hier handelt es sich nicht um ein neues Abenteuer mit dem Trio, sondern nur um eine Zusammenfassung dieses Abenteuers, in dem sie anscheinend Leckerbissen und Anekdoten darüber erzählen werden, was in die Dreharbeiten zu einer solchen Geschichte eingeflossen ist.

Den ersten Trailer zu dieser Episode seht ihr unten, und was die anderen drei Highlight-Episoden betrifft, so kennen wir zwar noch nicht das genaue Premierendatum, aber ihre Titel. Es handelt sich um die folgenden:



Die Grand-ish Tour: Eine Reise in die Vergangenheit



Die Grand-ish Tour: Ein Stück weiter in die Vergangenheit



Die Grand-ish Tour: Völlig verloren in Erinnerungen