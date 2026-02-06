Die Grand Tour kehrt 2026 mit drei neuen Gastgebern zurück, die Clarkson, Hammond und May ersetzen

Jetzt, da Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May älter werden, entfernt sich das ikonische Trio von seinen traditionelleren Fernsehaufgaben. Die epischen Autoabenteuer, die sie bei Top Gear und dann The Grand Tour berühmt gemacht haben, sind beendet, aber wie erwartet, wo Fans Interesse gibt, gibt es auch einen Schub der beteiligten Studios.

Zu diesem Zweck gibt Prime Video The Grand Tour nicht auf und hat sich stattdessen entschieden, mit drei neuen Moderatoren voranzutreiben. Diese drei werden große Reisen in schönen Autos antreten, und wer für diese berühmte Rolle ausgewählt wurde, so sind die drei neuen Gastgeber Thomas Holland, James Engelsman und Francis Bourgeois, letzterer bekannt für seine innige Liebe zu Zügen.

Diese drei neuen Moderatoren wurden von Clarkson vorgestellt, der humorvoll jeden für die Rolle im unten sehenden Video genehmigte.

Glauben Sie, dass diese drei gut in die Zukunft von The Grand Tour passen werden?