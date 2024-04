Die Grand Tour darf einen Neuanfang bekommen

HQ

Jeremy Clarkson und seine fröhliche Truppe von Kameraden haben ihre Arbeit getan und sich verabschiedet. Ende gut, alles gut. Die letzte Folge von The Grand Tour wurde aufgezeichnet und das Trio ist in den Sonnenuntergang gesegelt, entweder mit dem Gedanken an den Ruhestand oder andere Abenteuer im Kopf.

Aber ist das wirklich das Ende dessen, was zu einer äußerst beliebten Serie und einer starken Marke geworden ist? Hartnäckige Gerüchte sagen nun, nein, es kann gut sein, dass die Show leicht aktualisiert und neu gestartet wird. Aber mit ganz neuen Gesichtern.

Wer genau die Sendung leiten würde, oder wann dies passieren könnte, ist noch unklar und laut dem Klatsch und dem Bericht von Broadcast hat die neue, aktualisierte Show intern noch kein grünes Licht unter Amazon Studios erhalten.

Ist ein Neustart von The Grand Tour etwas, an dem Sie interessiert sind?