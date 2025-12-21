"Die Grafikfunktionen von Nex Playground sind ungefähr ähnlich wie bei der PS3"

HQ

Es erregte viel Aufmerksamkeit in den amerikanischen Gaming-Medien, dass während Black Friday die Xbox Series S/X nicht nur von Playstation und Switch in den USA übertroffen wurde, sondern auch von Nex Playground. Eine Konsole, von der viele wahrscheinlich noch nie gehört haben.

Es handelt sich um ein Kinect-ähnliches Gerät ohne Controller, das zu einem günstigeren Preis von 249 US-Dollar verkauft wird. Nach dem Verkaufserfolg wurde Nex-CEO David Lee von The Game Business (über Pure Xbox) interviewt und teilte seine Ansichten zur Hardware und ihrer Marktposition. Er sagte:

"Wir werden nicht mit hochwertigen Grafiken konkurrieren. Unsere grafischen Fähigkeiten auf Nex Playground sind ungefähr ähnlich wie auf der PS3. Aber wir können großartige Spiele auf der PS3 machen. Die Grafik ist nicht schlecht. Es ist zehnmal so viel wie die Wii. Es ist nicht so, dass es sich nicht verbessert hätte [gegenüber der Wii], es ist definitiv besser geworden. Und es ermöglicht uns, immersive Spiele zu erschaffen."

Es gibt viele Spiele, die oft auf beliebten Marken wie Bluey, Care Bears, Peppa Pig und Teenage Mutant Ninja Turtles basieren, sowie Fitness-Titel wie NHL Puck Rush und Zumba Fitness Party. Aber es gibt auch ein Abonnementmodell, das Nex als notwendig für den Erfolg der Konsole sieht:

"Nintendo hat das Publikum mit der Wii erweitert. Wenn man das Publikum erweitert, und sie wollen andere Dinge, und sie kaufen nur Wii Fit, Wii Sports und nicht viele andere... Das ist ein kleines Problem. Wer bin ich, um für Nintendo zu sprechen? Nintendo hat offensichtlich eine wirklich gute Strategie, wie sie das Publikum bedienen wollen. Aber aus unserer Sicht wollen wir etwas Nachhaltiges aufbauen. Und wenn wir eine Plattform bauen und Leute kommen und ein paar Spiele kaufen und das war's... Das ganze System ist nicht nachhaltig. Das ist es einfach nicht. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Kunden kontinuierlich mit neuen Innovationen bedienen – so kann das gesamte System aufrechterhalten."

Nex Playground ist derzeit nur in den USA erhältlich, und allein in diesem Jahr wurden über 600.000 Einheiten verkauft. Es wird in Zukunft auch in anderen Teilen der Welt eingeführt, daher ist es wahrscheinlich, dass wir 2026 mehr über Nex Playground hören werden.