Die Grafik des Rennraums wurde aktualisiert und DTM-Fahrzeuge wurden eingeführt

HQ

Den in Schweden entwickelten Rennsimulator Raceroom Racing Experience gibt es nun schon seit 11 Jahren und zieht ständig neue Spieler an, die trotz der veralteten Grafik süchtig nach der absolut brillanten Autophysik und der genredominanten, erstaunlichen Soundlandschaft sind.

Seit gestern wurden sogar die veralteten Grafiken mit besserer Beleuchtung, Schatten, Skyboxen, optimierter Leistung und natürlicheren Farben aktualisiert, und der ehemalige Simbin hat auch ein DLC-Paket mit den erstaunlichsten DTM-Autos der 90er Jahre veröffentlicht. Alles steht Ihnen jetzt zum Download zur Verfügung.

" Grafik-Update: Mehr Realismus, bessere Leistung!

Der Motorsport in RaceRoom wird jetzt noch realistischer. Machen Sie sich bereit für eine visuelle Revolution! Mit verbessertem Rendering und flüssigerem Gameplay wird dein Rennerlebnis intensiver und lebensechter als je zuvor. Unsere Entwickler haben sich darauf konzentriert, alles zu eliminieren, was Ihre Immersion ablenken oder stören könnte. Eines der neuen Features sind die Wolkenabdeckungsoptionen: Von klarem Himmel über vereinzelte Wolken bis hin zu vollständig bedeckten Bedingungen sorgt der Himmel für Abwechslung in deinen Rennen. Wir haben auch erhebliche Verbesserungen im Detail vorgenommen, wie z. B. realistischere Schatten und Lichtreflexionen. Lackierungen und Farben, einschließlich Chrom-, Metallic- und Mattoberflächen, werden jetzt noch präziser dargestellt.

DTM-Jubiläum: Neue Inhalte für echte Fans!

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der DTM haben wir etwas Besonderes vorbereitet. Neben der bestehenden Mercedes-Produktpalette können Sie jetzt mit dem Alfa Romeo 155 V6 Ti und dem Opel Calibra V6 die "alte DTM" wieder aufleben lassen. Die passenden Strecken: Hockenheim Classic, Avus und Diepholz komplettieren die Reise in die Vergangenheit."