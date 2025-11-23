Die goldene Taschenuhr des Titanic-Passagiers wird für 2 Millionen Euro verkauft, ein neuer Weltrekord

HQ

Eine goldene Taschenuhr, die beim Wrack der Titanic geborgen wurde, wurde für 1,78 Millionen Pfund (etwa 2 Millionen Euro) verkauft und stellt damit einen neuen Weltrekord für Titanic-Memorabilien auf.

Die 18-karätige Jules Jurgensen-Uhr gehörte Isidor Straus, dem 67-jährigen amerikanischen Geschäftsmann und Miteigentümer von Macy's, der 1912 zusammen mit seiner Frau Ida starb, als das Schiff unterging. Der bisherige Rekord wurde im letzten Jahr aufgestellt, als eine weitere goldene Uhr, die mit der Katastrophe in Verbindung stand, für 1,56 Millionen Pfund verkauft wurde.

Die Straus, 1845 in Bayern geboren und in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, war einer von mehr als 1.500 Menschen, die beim Untergang ihr Leben verloren. Zeugenaussagen besagen, dass er einen Rettungsbootplatz verweigerte, bevor andere Männer evakuiert wurden, und Ida weigerte sich, ohne ihn zu gehen. Das Paar wurde zuletzt zusammen auf Deckstühlen sitzend gesehen, als das Schiff sank – ein Bild, das später in James Camerons Film Titanic von 1997 dramatisiert wurde.

Die Uhr, die später geborgen und an die Familie Straus zurückgegeben wurde, war eines von mehreren Titanic-Artefakten, die an diesem Wochenende von Henry Aldridge & Son in Devizes versteigert wurden. Weitere Gegenstände waren ein Brief von Ida Straus auf Briefpapier der Titanic, der für 100.000 Pfund verkauft wurde, eine Passagierliste für 104.000 Pfund und eine Goldmedaille, die der Besatzung der RMS Carpathia verliehen wurde und 86.000 Pfund einbrachte. Insgesamt erreichte die Auktion 3 Millionen Pfund.

