Die Goblinkriege von Oblivion haben die Grenzen der Spielsysteme überschritten

Wenn du Oblivion dank Virtuos' The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered gerade erst zum ersten Mal spielst, dann wirst du dich auf etwas gefasst machen, wenn es um die Quests des Spiels geht. Eine Quest ist jedoch besonders legendär geworden, weil sie die Spielmechanik chaotisch einsetzt.

Die fragliche Quest heißt Goblin Trouble und lässt dich den Streit zwischen zwei Goblinstämmen auf der Gelben Straße lösen. Bei der Entwicklung dieser Quest führte der Designer Kurt Kuhlmann auch ein System ein, das bedeutete, dass es die Hölle zu bezahlen gab, wenn das heilige Totem eines Goblin-Stammes gestohlen wurde, was es Goblins ermöglichte, im Wesentlichen in den Krieg gegen andere Stämme und theoretisch gegen alle NPCs geführt zu werden.

Im Gespräch mit Eurogamer erklärte Kuhlmann, wie das System funktioniert. "Da ich ein geskriptetes System einrichten musste, um die Goblins aus einem Dungeon dazu zu bringen, Goblins in einem anderen regelmäßig anzugreifen, dachte ich mir, dass es nicht viel mehr Arbeit sein würde, dieses System so zu gestalten, dass es mit jedem Goblinstamm funktioniert, wenn der Spieler sein Totem stiehlt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Teil mit dem "nicht viel mehr Arbeit" tatsächlich wahr war, aber es ermöglichte auf jeden Fall ein unterhaltsames, aufkommendes Gameplay. Ich mochte auch, dass es einem einen kleinen Einblick in die Goblin-Kultur gab und wie ihr Stamm organisiert war."

Anscheinend hat dies die Systeme des Spiels ziemlich belastet. "Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten, aber der Goblinkrieg hat die Grenzen unserer Spielsysteme erweitert, insbesondere der KI und des Scriptings", sagte Kuhlmann. "Ich vermute, dass aufgrund der geskripteten Natur des Goblin Wars-Systems die Skripte nicht richtig aktualisiert werden, wenn man Warten verwendet."

Kuhlmann ist nach wie vor ein Fan von Systemen, die es ermöglichen, dass Dinge natürlich ablaufen und Chaos das Spiel übernimmt, auch wenn Bethesda einige dieser Systeme im Laufe der Zeit aufgrund der Fehler, die sie verursachen können, etwas zurückgeschraubt hat. "Ich nutzte meine Gelegenheiten, um alle Elemente des 'kontrollierten Chaos' einzuführen, wann immer ich konnte." sagte Kuhlmann. "Die Vertibirds in Fallout und die Drachen in Skyrim waren auch Quellen für ein großartiges aufstrebendes Gameplay, da sie zufällig auf Dinge stießen und in Kämpfe verwickelt wurden, die man aus der Ferne beobachten oder am Spaß teilnehmen konnte."

Hast du dich schon an Goblinkriegen versucht?