Die GMMK 3 HE von Glorious behauptet, die am besten anpassbare Tastatur der Welt zu sein

HQ

Im Rahmen unserer unsterblichen und fortlaufenden Videoserie Quick Look haben wir jetzt eine neue Tastatur in die Hände bekommen, die den kühnen Anspruch erhebt, das weltweit am besten anpassbare Gerät in der Tech-Kategorie zu sein. Es ist als Glorious GMMK 3 HE bekannt und verspricht dank seiner breiten Anpassbarkeit in seiner Ästhetik und seiner Tipperfahrung über eine Milliarde Konfigurationen, was unser eigener Magnus im Video bespricht.

Schauen Sie sich unbedingt die neueste Quick Look Episode unten an, in der wir uns die Glorious GMMK 3 HE sehr ausführlich ansehen und erklären, warum dies die nächste Tastatur ist, die Sie sich für Ihre PC-Gaming-Battlestation ansehen sollten oder nicht.