HQ

Die weltweit führenden Waffenhersteller verzeichneten im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 5,9 % und erreichten laut einem am Montag vom Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) veröffentlichten Bericht einen Rekord von 679 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch Kriege in der Ukraine und Gaza sowie steigende globale Militärbudgets.

USA

Der Anstieg wurde von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen angeführt, während Asien und Ozeanien aufgrund von Problemen in der chinesischen Rüstungsindustrie einen leichten Rückgang verzeichneten. In den Vereinigten Staaten meldeten 30 von 39 führenden Unternehmen, darunter Lockheed Martin, Northrop Grumman und General Dynamics, trotz Verzögerungen und Budgetüberschreitungen bei großen Programmen wie dem F-35-Kampfjet höhere Einnahmen in Höhe von insgesamt 334 Milliarden Dollar.

Europa (ohne Russland)

Europäische Rüstungshersteller, ohne Russland, erzielten zusammen 151 Milliarden Dollar, ein Plus von 13 %, was auf erhöhte Ausgaben im Krieg in der Ukraine und Bedenken hinsichtlich russischer Bedrohungen zurückzuführen ist. Zu den herausragenden Akteuren zählen die tschechische Gruppe Czechoslovak, deren Umsatz dank staatlicher Artillerieverträge für die Ukraine um 193 % stieg, sowie die ukrainische JSC Ukrainian Defense Industry, die um 41 % zulegte.

Russland-Ukraine und Israel-Palästina

Die russischen Unternehmen Rostec und United Shipbuilding Corporation verzeichneten einen Umsatzanstieg von 23 % auf 31,2 Milliarden US-Dollar, wobei die inländische Nachfrage trotz Sanktionen sinkende Exporte ausgleichte. Im Nahen Osten verzeichneten israelische Unternehmen einen Anstieg von 16 % auf 16,2 Milliarden Dollar, was ein anhaltendes weltweites Interesse an ihren Waffen trotz der Gegenreaktion auf Gaza zeigt.

Asien und Ozeanien (Herausforderungen für die Rüstungsindustrie)

Im Gegensatz dazu verzeichneten Asien und Ozeanien einen Rückgang der Rüstungseinnahmen um 1,2 % auf 130 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich aufgrund chinesischer Unternehmen, die mit Korruptionsermittlungen konfrontiert waren, die Verträge verzögerten oder stornierten. SIPRI warnte, dass die Deckung der wachsenden Nachfrage durch Probleme in der Lieferkette und Beschränkungen für kritische Mineralien erschwert werden könnte, und hob die bevorstehenden Herausforderungen für die globale Rüstungsindustrie hervor.