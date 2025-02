Die Global Championship 2025 von Fortnite findet in Frankreich statt

HQ

Epic Games hat den Gastgeberort für das Jahr 2025 bekannt gegeben Fortnite Championship Series Global Championship. Das Turnier, das vom 6. bis 7. September stattfinden wird, wird in Zentralfrankreich stattfinden, wo die Action in der Stadt Lyon, genauer gesagt in der Gegend von Lyon-Décines, stattfindet.

Das Turnier findet in Scharen im LDLC Arena in der Stadt statt und 33 Trios (99 Spieler) kämpfen um einen Teil des Gesamtpreispools von 2 Millionen US-Dollar sowie um eine Trophäe und das Recht, als Weltmeister bekannt zu werden.

Es gibt zwar keine weiteren Informationen und wir werden die teilnehmenden Teams und Spieler erst viel später im Jahr erfahren, nachdem mehrere Qualifikationsturniere stattgefunden haben, aber wir wissen, dass die Tickets für das Event am 13. und 14. Februar in den Verkauf gehen werden.