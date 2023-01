Die Gewinner des Steam Awards wurden bekannt gegeben

HQ

Die Steam Awards sind jedes Jahr interessant, und 2022 ist nicht anders, da wir sehen, welche Spiele Nutzer der Valve-Plattform die Gewinner jeder Kategorie gekrönt haben. Da die Gewinner ausschließlich von den Wählern bestimmt werden, wird es oft zu einem Beliebtheitswettbewerb, um zu sehen, welches Spiel einen Preis erhält.

Elden Ring erhält wie erwartet eine weitere Auszeichnung als Spiel des Jahres, was seine Rekordsumme noch höher bringt. Das neueste RPG von FromSoftware hat auch den Preis für das beste Spiel mit nach Hause genommen, von dem ich sagen muss, dass es meine persönliche Wahl für diese Kategorie gewesen wäre.

Einige waren jedoch online nicht allzu glücklich über andere Gewinner, nämlich diejenigen, die nicht in die Kategorie zu passen scheinen, für die sie gewonnen haben. Game on the Go zum Beispiel wurde von Death Stranding gewonnen, das von vielen als nicht das perfekte Handheld-Erlebnis kritisiert wurde, und einige glaubten auch, dass No Man's Sky den Labour of Love Award mehr verdient hätte als Cyberpunk 2077.

Sie können selbst entscheiden, ob Sie denken, dass der richtige Titel in der Liste der Kategorien und deren Gewinner unten gewonnen hat: