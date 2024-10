Die Gewerkschaft der Game Workers in Großbritannien teilt ihr Manifest zur Bekämpfung der Krise und der Entlassungen

HQ

Die Gewerkschaft IWGB Game Workers in Großbritannien hat ihr Manifest veröffentlicht, das sich mit ihrer Kampagne befasst und zeigt, was sie erreichen will, um sicherzustellen, dass die Spieleindustrie im Land nicht nur gerechter, sondern auch sicherer und nachhaltiger für die Beschäftigten in Zukunft wird.

In dem Manifest wird erklärt, dass es eine bessere Zukunft für alle Beschäftigten in der Spieleindustrie anstrebt und dass diese Zukunft eine bessere Arbeitsplatzsicherheit, wirkungsvollere Tools und Kenntnisse, bessere Möglichkeiten, mit anderen außerhalb der Arbeit in Kontakt zu treten, Stimmen, die gehört werden, und vielfältigere, integrativere sowie belästigungs- und diskriminierungsfreie Arbeitsplätze umfasst.

Um diese Ziele zu erreichen, legt das Manifest seine fünf Grundwerte dar, zu denen der Aufbau einer Demokratie gehört, in der alle Gewerkschaftsmitglieder eine Stimme haben und an Entscheidungen beteiligt sind. Darüber hinaus geht es darum, eine Gemeinschaft aufzubauen, die sich gegenseitig schützt und unterstützt, ein proaktives Team, das auf die Erfüllung seiner Forderungen drängt und nicht darauf wartet, dass seine Forderungen erfüllt werden, breit geteiltes Wissen und Gleichberechtigung für alle.

Zu den Kampagnen, die die Gewerkschaft IWGB Game Workers durchführen wird, um diese Leistungen zu erreichen, gehört vor allem, dass ihre Mitglieder von ihren Arbeitgebern anerkannt werden. Dann wird das Ziel auf die Bekämpfung der Crunch-Kultur und der verrückten Arbeitszeiten ausgerichtet, wobei das Manifest besagt, dass sie eine "Regel ohne Überstunden" und entweder eine Vier-Tage-Woche oder einen Sechs-Stunden-Arbeitstag anstreben, neben garantierten Tagen für die psychische Gesundheit. Dies wird mit einer besseren Vergütung einhergehen, die das geschlechtsspezifische Lohngefälle beendet, jährliche Gehaltserhöhungen im Einklang mit der Inflation, gemeinsame Studiogewinne, verbesserte Rentensysteme, gleichberechtigte Elternzeit und verbesserte Grundgehälter. Sie wollen auch, dass Führungskräfte zur Rechenschaft gezogen werden, dass die Gehälter transparent sind, dass Diversitätsstatistiken öffentlich sind, dass Verträge sicherer sind, dass Abfindungspakete verbessert werden, dass einmonatige Kündigungsfristen ein absolutes Minimum sind, dass Wettbewerbsverbote und Verunglimpfungsklauseln gestrichen werden, dass das Eigentum an Nebenprojekten garantiert wird und dass die Einbeziehung in Kredite für Projekte, an denen eine Person gearbeitet hat, ebenfalls garantiert wird.

Vor diesem Hintergrund scheint die Kernbotschaft, die die Gewerkschaft vermitteln will, zu lauten: "Gemeinsam können wir eine Games-Industrie aufbauen, die für alle funktioniert."

Sie können das vollständige Manifest hier lesen, um zu sehen, wie IWGB Game Workers seine Vision einer besseren Zukunft verwirklichen will.