Die Gewaltwelle in Mexiko führt zu Absagen von Fußballspielen und zu Bedenken vor der Weltmeisterschaft

Die Welle von Gewalt und Unruhen in Mexiko nach der Ermordung des Drogenhändlers "El Mencho", eines der meistgesuchten Flüchtigen der Welt, in Tapalpa, Jalisco, störte die Feierlichkeiten mehrerer Fußballspiele.

Durch Straßensperren, ausgebrannte Fahrzeuge und Schießereien in vielen großen Städten Mexikos wurden einige Spiele in mehreren Fußballligen verschiedener Ligen ausgesetzt, darunter ein Liga-MX-Spiel zwischen Querétaro und FC Juarez. "Wir erinnern daran, dass das heutige Spiel ausgesetzt wurde und neu angesetzt wird. Aus diesem Grund bitten wir Sie freundlich, nicht ins Stadion zu kommen", sagte Queretaro.

"El Mencho" war der Anführer der Jalisco New Generation. Die Hauptstadt des Bundesstaates Jalisco, Guadalajara, wird eine der Gastgeberstädte der Weltmeisterschaft 2026 sein, einschließlich eines Spiels zwischen Uruguay und Spanien am 26. Juni. Laut The Athletic hat der Gouverneur von Jalisco, Pablo Lemus, keine Mitteilungen von der FIFA erhalten, "die uns beunruhigen sollten", und sie konzentrieren sich darauf, die Situation zu kontrollieren.