Die Gewalt von Daredevil: Born Again gilt als extrem für eine Marvel- oder Disney-Serie

Die Daredevil -Serie von Netflix war, wie die Show von The Punisher, manchmal verdammt grafisch. Er hat sich nie wirklich zurückgezogen und eine sehr düstere und brutale Sicht auf den Superhelden präsentiert, die wir seit dem Marvel Cinematic Universe zumindest in der nirgendwo wirklich erforscht gesehen haben. Dies wird sich jedoch in naher Zukunft zu ändern scheinen, da Daredevil: Born Again angeblich wieder zu früheren Standards zurückkehrt.

Dies wurde von Showrunner Dario Scardapane in einem Interview mit Empire bestätigt, in dem er anmerkte, dass das Gewaltniveau in der Serie weit über dem liegt, was wir normalerweise in einer Marvel oder Disney-Serie sehen.

Er sagt: "Das Gewaltniveau ist für eine Marvel/Disney-Serie weit höher. Ich glaube nicht, dass es noch etwas anderes gibt, nicht einmal im Stadion. Es gibt einen Moment darin, der einfach absolut ist und weit über alles hinausgeht, was Netflix je getan hat."

Unnötig zu erwähnen, dass angesichts des Niveaus, auf dem Daredevil während seiner Laufzeit auf Netflix tendierte, dies darauf hindeutet, dass Born Again eine sehr ausgereifte Produktion sein wird, die nicht gerade für viele der jüngeren Leute geeignet ist, die in Scharen in die Kinos strömen, um Marvel Filme zu sehen.

Wir werden es bald selbst herausfinden, denn Daredevil: Born Again wird am 5. März auf Disney+ Premiere feiern (für Großbritannien und Europa).