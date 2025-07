Die Geste des Sportsgeistes bei der Tour de France nach dem Sturz von Tadej Pogacar auf der 11. Etappe

HQ

Die Tour de France 2025 wurde am Mittwoch ohne Änderungen in der Gesamtwertung fortgesetzt: Ben Healy führt weiterhin mit dem Gelben Trikot und belegte bei der 11. Etappe in Toulouse, die vom Norweger Jonas Abrahamsen gewonnen wurde, den 24. Platz, ein Meilenstein, da es der erste Etappensieg des skandinavischen Teams Uno-X bei der Tour de France war.

Die große Schlagzeile der 11. Etappe war jedoch der Sturz von Tadej Pogacar. Doch nur 3 km vor dem Ziel stürzte der Slowene, dreimaliger Tour-de-France-Sieger, zu Boden. Er erlitt keine Verletzungen, abgesehen von leichten Schürfwunden, wie sein Team später bestätigte, und wurde schnell von einem Servicetechniker unterstützt, um den großen zu reparieren und schnell wieder auf die Straße zu kommen.

Das Bemerkenswerteste geschah jedoch, als seine Rivalen in der Gesamtwertung, die von seinem Sturz wussten, beschlossen, auf ihn zu warten, als sie leicht um die 20 oder 30 Sekunden in der Gesamtwertung hätten gewinnen können.

Einer von ihnen war Enric Mas vom Movistar Team. "Er ist der beste Läufer, und das Rennen war nicht wirklich für uns in der Gesamtwertung geeignet, also haben wir beschlossen, aufzuhören", sagte er (via RTVE).

Trotz des Sturzes ist Pogacar immer noch Zweiter in der Gesamtwertung und nur 29 Sekunden hinter Healy. Remco Evenepoel ist mit 1 Minute und 29 Sekunden Rückstand Dritter, und der zweimalige Champion Jonas Vingegaard ist mit 1 Minute 46 Sekunden Vierter.