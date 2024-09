Die Geschichte von Yars Rising wird in einem farbenfrohen und auffälligen Trailer erklärt

HQ

In einer Woche werden die Fans in Scharen zu WayForwards Remake-Version von Ataris berühmtem Yar's Revenge -Spiel strömen können, einem Titel, der als Yars Rising bekannt ist. Da die Veröffentlichung für den 10. September geplant ist, bereitet uns Atari nun weiter auf dieses Projekt vor, indem es einen Story-Trailer veröffentlicht, der die Erzählung sowohl in Zwischensequenzen als auch im Gameplay farbenfroh darstellt.

Für diejenigen, die nach einer Zusammenfassung dessen suchen, was Yars Rising bieten wird, hat Atari erklärt: "Im neuen Story-Trailer nimmt die Mission der Black-Hat-Hackerin und Yars Rising -Protagonistin Emi "Yar" Kimura eine gefährliche Wendung, als sie dabei erwischt wird, wie sie sich in die Server von Qotech hackt und in die Tiefen des Firmensitzes hineingezogen wird. Während sie sich durch ein Labyrinth aus aggressiven Wächtern, Laserabwehr und bizarren Bio-Hacking-Experimenten navigiert, wird Emi klar, dass viel mehr auf dem Spiel steht, als sie sich jemals vorgestellt hat... "

Sie können sich den lustigen Trailer unten ansehen und auch dran für unseren Rückblick auf Yars Rising, der pünktlich zur Veröffentlichung nächste Woche erscheinen wird.