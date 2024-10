Die Geschichte von Warhammer 40,000: Space Marine II geht in Secret Level weiter

HQ

Wenn ihr dachtet, ihr müsst warten, bis Saber Interactive einen DLC oder Space Marine III veröffentlicht, bevor wir die Fortsetzung von Titus' Geschichte zu sehen bekommen, dann denkt noch einmal darüber nach. In der kommenden Gaming-Anthologie-Serie Secret Level erhalten wir weitere Inhalte von Space Marines, in denen Lieutenant Titus erneut zu sehen ist.

Wie in einem Beitrag der Warhammer-Community bestätigt wurde, wird die Episode in Secret Level in der ersten Charge zu sehen sein, die am 10. Dezember veröffentlicht wird. Du musst dir auch keine Sorgen machen, dass es sich um eine Art Fan-Fiction handelt, denn es wurde auch bestätigt, dass diese Geschichte zum Kanon von Space Marine und seiner Fortsetzung gehört.

Wir haben weder von Secret Level noch von der Space Marine-Episode viel gesehen, aber aus den Einblicken, die wir im Trailer zur Serie bekommen, ist klar, dass Titus und seine Brüder ihre üblichen Dinge im Schilde führen werden. Xenos auseinander zu reißen und hier und da ein bisschen Chaos zu entdecken. Eigentlich ein klassischer Tag im Büro.