Die Geschichte von The Blood of Dawnwalker mag zeitlich begrenzt sein, aber du musst dich nicht beeilen

The Blood of Dawnwalker mag eine völlig neue IP sein, aber sie wird von Branchenveteranen bei den Rebel Wolves erstellt. Ex-CDPR-Leute, die wissen, wie man ein fesselndes RPG erstellt. Mit The Blood of Dawnwalker gibt es ein interessantes Element, bei dem die Geschichte über 30 Tage und 30 Nächte spielt.

Ein neugieriger Fan fragte, ob das bedeuten würde, dass unsere Erkundung eingeschränkt wäre, da wir die Hauptquest in einer bestimmten Zeit abschließen müssten. Der offizielle Account des Spiels antwortete jedoch, dass dies nicht der Fall sein würde.

"Das Spiel selbst hat kein festes Zeitlimit und man muss nichts überstürzen", heißt es in der Antwort. Es hört sich zwar interessant an, eine Welt zu haben, in der ein bevorstehendes Ereignis bevorsteht, aber das ist hier nicht der Fall, da du nur durch fortschreitende Quests die verbleibende Zeit verringerst kannst.

Uns wurde versprochen, dass wir später mehr darüber hören werden, was das bedeutet, aber bis dahin gibt es noch viele Fragen, die wir zu The Blood of Dawnwalker haben.