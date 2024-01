Die Geschichte von Geralt von Riva von CD Projekt Red wird in der kommenden Comic-Serie fortgesetzt

HQ

Wir alle wissen, dass CD Projekt Red die Welt von The Witcher und die Geschichte von Geralt von Riva sahen, wie der berühmte Monstertöter seine Stahl- und Silberklingen an den Nagel hängte, um nach den Ereignissen von The Witcher 3: Wild Hunt ein einfaches Leben im Ruhestand zu führen. Für viele war das genug, um zu wissen, dass Geralts Reise vorbei war, aber wie wir alle wissen, gibt es keine Ruhe für die Bösen und jetzt wurde der Hexer wieder in Aktion gerufen.

Eine neue Comic-Serie von Dark Horse wird versuchen, an die Ereignisse des gefeierten Rollenspiels anzuknüpfen. Es wird The Witcher: Corvo Bianco heißen, und Fans der Spielserie werden diesen Namen sofort erkennen, da er sich auf den Weinberg bezieht, den Geralt am Ende der Erweiterung Blood and Wine geschenkt bekam.

In der Beschreibung der Comic-Serie heißt es: "Für einen Hexer kann es schwer sein, das einfache Leben zu finden, und noch schwerer, darauf zu verzichten. Wenn Geralt auf den Geschmack eines langsameren Tempos kommt – guten Wein und gute Gesellschaft –, werden die Routinen eines Hexers leicht in den Schatten gestellt. Mit Yennefer an seiner Seite könnte man hoffen, dass Geralt wirklich in den Genuss des guten Lebens kommt. Aber die Flecken der Geschichte sind tief, und mit Blut und Wein zieht jeder Tropfen diejenigen an, die mehr wollen."

Das Interessante an dieser Comic-Serie ist, dass sie eines der Enden des Spiels zu machen scheint, da die zusätzlichen möglichen Enden, in denen Geralt sein Leben als Monster-Slayer fortsetzen oder sich stattdessen mit Triss Merigold zur Ruhe setzen könnte, nicht im Spiel zu sein scheinen, da der Hexer sich stattdessen entschieden hat, sich mit Yennefer niederzulassen. Ebenso scheint es, als ob diese Geschichte, da sie zusammen mit CD Projekt Red produziert wird, kanonische Elemente enthalten wird, die sich auf das kommende vierte Spiel beziehen, das sich bei dem polnischen Studio in der Entwicklung befindet.

The Witcher: Corvo Bianco wird am 8. Mai 2024 seine erste Ausgabe (von fünf) veröffentlichen. Es wird für 3,99 $ im Einzelhandel erhältlich sein.