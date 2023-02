Die Geschichte von Forspoken hätte ganz anders aussehen können

HQ

Gary Whitta, der ursprüngliche Autor von Forspoken, hat kürzlich enthüllt, dass das Endprodukt der Geschichte des Spiels nichts mit seinem ursprünglichen Pitch zu tun hatte. Während Whitta das ursprüngliche Konzept zugeschrieben wird, scheint es, als ob kaum eine seiner Ideen es ins Spiel geschafft hat.

Im Gespräch mit Alanah Pearce verriet Whitta nicht, was seine ursprüngliche Idee war, sagte aber, dass er, als er gebeten wurde, die neue Version von Square Enix zu schreiben, die interdimensionale Portale beinhaltete, aufgrund von Planungsproblemen ablehnte.

Forspokens Schreiben wurde als eines der Hauptprobleme des Spiels angesehen, und das Internet ging hin und her darüber, ob witzige Dialoge in Videospielen sein sollten. Wir wissen nicht, wie Whittas ursprüngliches Konzept Forspoken verändert hätte, aber es gibt viele, die nicht ruhen werden, bis sie wissen, was sie hätten haben können.

