Die Geschichte von Die Eiskönigin 3 ist "so episch, dass sie nicht in nur einen Film passt"

HQ

Kürzlich trat Disney-Chef Bob Iger in einer morgendlichen Fernsehshow auf und enthüllte, dass der Unterhaltungstitan nicht nur an einem dritten, sondern auch an einem vierten Frozen-Film arbeitet. Jennifer Lee, Autorin und ausführende Produzentin vieler animierter Disney-Werke, hat speziell darüber gesprochen, wie die Zukunft der Welt von Frozen aussehen könnte.

Wie in einem Interviewartikel auf der Website von The Walt Disney Company erwähnt, sagte Lee auf die Frage nach weiteren Details zu Frozen 3: "Nur das, was wir bereits geteilt haben, nämlich dass das Team hart arbeitet, wir sind zutiefst begeistert von der Geschichte, die wir gemeinsam gestalten, und sie ist so episch, dass sie vielleicht nicht in nur einen Film passt."

Dem nach zu urteilen, scheint es, als würde Disney die nächste Frozen-Geschichte in zwei Teilen erzählen, was bedeutet, dass wir in den kommenden Jahren einen guten Teil der Zeit in Arendelle verbringen werden.

Freust du dich darauf, mehr Frozen zu sehen?