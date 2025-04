Die Geschichte der Psygnosis in neuem Buch dokumentiert

HQ

Shadow of the Beast, Lemmings, Wipeout, Colony Wars und Destruction Derby sind nur einige der vielen Spiele, die vom kultigen britischen Spieleentwickler Psygnosis entwickelt wurden. Ein Unternehmen, das die Geschichte der Videospiele nachhaltig prägte und bereits in den 1980er Jahren begann, Titel für Heimcomputer wie den Atari ST und den Amiga zu entwickeln.

Für diejenigen, die neugierig auf sein Vermächtnis sind, ist ein neues Buch mit dem Titel Psygnosis: Games People Play - Tome One auf dem Weg, das die gesamte Geschichte des britischen Entwicklers dokumentieren soll. Das Buch verspricht einen detaillierten Einblick in Interviews, Archivmaterial und Analysen, die ihren Weg von Brataccas – dem allerersten Spiel von Psygnosis – bis zu ihren bekanntesten Klassikern abdecken.

Die Beschreibung lautet:

"Tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte von Psygnosis, einem der kultigsten Videospielstudios der 1980er und 1990er Jahre. Durch eine detaillierte Auseinandersetzung mit seinen Ursprüngen, Erfolgen und Herausforderungen. Erfahren Sie, wie dieses in Liverpool ansässige Unternehmen die Videospielbranche mit denkwürdigen Titeln wie Shadow of The Beast, Agony und Lemmings geprägt hat. An der Schnittstelle von technologischer Innovation, künstlerischer Kreativität und Gaming-Kultur ist es Psygnosis gelungen, die Grenzen des Machbaren neu zu verschieben und gleichzeitig mit dem zunehmenden wirtschaftlichen und technologischen Wandel fertig zu werden."

Das Buch erscheint im französischen Verlag Éditions 64k, der für seine früheren Arbeiten in der Amiga-Demoszene bekannt ist. Die Crowdfunding-Kampagne läuft bis zum 11. Mai und kostet 40 Euro.

Welches der Spiele von Psygnosis hatte den größten Einfluss auf dich und klingt dieses Buch nach etwas, das du gerne in die Finger bekommen würdest?