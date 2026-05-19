Die Geschäftsbedingungen von Trump Mobile sind beeindruckend

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Trump Mobile kommt. Tatsächlich beginnen laut CEO Pat O'Brien die Telefone schon nächste Woche mit dem Versand. Aber hier ist die Sache: Laut ihren eigenen Geschäftsbedingungen sind sie laut Mashable nicht verpflichtet, irgendetwas zu verschicken.

Die Bedingungen besagen ausdrücklich, dass "Trump Mobile nicht garantiert, dass: das Gerät kommerziell veröffentlicht wird", dass "die Produktion beginnt oder fortgesetzt wird" oder dass "die Lieferung innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens erfolgt".

Im vergangenen Jahr hat Trump Mobile Anzahlungen von 100 Dollar auf das Telefon angenommen, mit dem Versprechen, dass diese Zahlung den "T1-Telefon-Werbepreis" von 499 Dollar für Early Adopters festlegt. Aber laut den neuesten Geschäftsbedingungen gibt Ihnen eine Anzahlung von 100 Dollar nur die Möglichkeit, ein Handy zu kaufen, falls es jemals herauskommt. Und falls doch, sagen die Bedingungen auch, dass es nicht 499 Dollar kosten muss.

"Eine Vorbestellungskaution bietet nur eine bedingte Möglichkeit, falls Trump Mobile später nach eigenem Ermessen das Gerät zum Verkauf anbietet. Die Anzahlung ist nicht fest --- Preisgestaltung und Aktionsbedingungen können sich jederzeit vor dem Kauf ändern."

Und um das Ganze wirklich interessant zu machen, muss man etwas über die technischen Daten und andere Funktionen des Telefons sagen.

"Gerätespezifikationen, Funktionen, Software, Hardwarekomponenten, Speicherkapazitäten, Zubehör, Farben und Konfigurationen können sich vor dem endgültigen Verkauf ändern. Bilder, Prototypen, Beta-Demonstrationen und Marketing-Renderings sind nur illustrativ und spiegeln möglicherweise nicht die endgültigen Produktionseinheiten wider."

Was können wir also aus all dem lernen? Das Trump Mobile erscheint nächste Woche, oder vielleicht gar nicht, oder vielleicht später. Vielleicht.