Die gesamte Belegschaft von Annapurna Interactive kündigt aufgrund eines Konflikts mit dem Eigentümer

HQ

In einer wirklich schockierenden Wendung der Ereignisse wurde berichtet, dass die gesamte Belegschaft, aus der Annapurna Interactive besteht, nach einem Streit mit dem Eigentümer des Unternehmens zurückgetreten ist.

Laut Bloomberg wurde darauf hingewiesen, dass sich der Streit um den Präsidenten von Annapurna Interactive, Nathan Gary, drehte, der während einer Verhandlung mit Megan Ellison, der Tochter des Milliardärs und Eigentümers Larry Ellison, die Games-Publishing-Abteilung von der gesamten Annapurna-Firma abspalten wollte. Die Verhandlungen verliefen sehr sauer und Gary und das gesamte 25-köpfige Team, aus dem Annapurna Interactive bestand, traten daraufhin zurück.

Dies hatte zu einem massiven Aufruhr darüber geführt, was die Zukunft für das Unternehmen und die verschiedenen Entwickler und Verlagsverträge, die es hält, bereithält. Nach Angaben eines Sprechers von Annapurna arbeitet sie derzeit daran, die ausgetretenen Mitglieder zu ersetzen und sucht nach Ansprechpartnern, um die laufenden Vereinbarungen aufrechtzuerhalten und aufrechtzuerhalten. Ellison bestätigte dies in einer Erklärung, die hinzufügt:

"Unsere oberste Priorität ist es, unsere Entwickler- und Publishing-Partner während dieses Übergangs weiterhin zu unterstützen. Wir setzen nicht nur auf unser bestehendes Spieleangebot, sondern bauen auch unsere Präsenz im interaktiven Bereich aus, während wir weiterhin nach Möglichkeiten suchen, einen stärker integrierten Ansatz für lineares und interaktives Storytelling in Film und Fernsehen, Gaming und Theater zu verfolgen."

Gemäß dem Deal, der kürzlich mit Remedy Entertainment in Bezug auf die Kofinanzierung von Control 2 und die Bemühungen, die Franchises Alan Wake und Control in neue Unterhaltungsformate zu bringen, abgeschlossen wurde, wurde diese Vereinbarung mit Annapurna Pictures unterzeichnet und ist daher von diesem Schritt in keiner Weise betroffen.

Während wir darauf warten, von den anderen Entwicklern zu hören, die mit Annapurna Interactive verbunden sind, haben sich einige bereits gemeldet und Informationen geteilt, darunter Matt Newell von Lushfoil Photography Sim, der erklärt:

"Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass Lushfoil Photography Sim davon nicht betroffen sein wird, da das Spiel selbst größtenteils fertig ist. Wir halten Sie alle auf dem Laufenden.

"Aber diese Nachricht ist definitiv ein Verlust, das Team von annapurna interactive war großartig zu arbeiten und hat dem Projekt viel Liebe gegeben"