Die Gerüchte waren wahr, Larian Studios enthüllt neue Divinity bei The Game Awards

Wir spekulieren schon seit einiger Zeit über die unheilvoll aussehende Säule, die Geoff Keighley gepostet hat, und obwohl etwas gespoilert wurde, dass die Säule das neue Spiel von Larian repräsentiert, haben wir jetzt eine richtige Bestätigung. Larians neues Spiel wurde enthüllt, und es ist eine Rückkehr zu Divinity.

Wichtig zu beachten, dass dies nicht Divinity: Original Sin ist, sondern ein Spiel, das einfach den Titel Divinity trägt. Der filmische Trailer, den wir gesehen haben, zeigte eine ziemlich grausame Szene, in der ein älterer Mann im Rahmen eines hedonistischen Festivals verbrannt wird. Doch die Lage verschlechterte sich schnell, denn es scheint, als hätte sein Blut den Boden infiziert und etwas nekromantisches Böses in die Welt gebracht.

Vieles davon ist nur Spekulation, aber in einem kurzen, zusätzlichen Detail von Geoff Keighley bei The Game Awards haben wir gehört, dass Divinity Larians bisher größtes Spiel ist, einschließlich Baldur's Gate III. Das bedeutet, dass uns ein riesiges RPG bevorsteht, und wahrscheinlich auch eine lange Wartezeit.

Wie du wahrscheinlich erwarten kannst, gibt es zum Zeitpunkt des Schreibens kein Veröffentlichungsdatum für Divinity.