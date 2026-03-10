Die Gerüchte stimmten: Sega plante, Saturn noch mächtiger zu machen

HQ

In allen möglichen Schlachten, von Konsolenkriegen über tatsächliche Kriege bis hin zu den meisten Dingen dazwischen, wird oft darüber gesprochen, dass die verlierende Seite eine Wunderwaffe im Ärmel hat. Das soll das Machtgleichgewicht in irgendeiner Weise verändern – aber in den meisten Fällen ist es nur Wunschdenken.

Der Sega Saturn war für Sega nach einigen Jahren mit allerlei Kuriositäten für Mega Drive (nicht zuletzt dem Desaster des 32X) ein Traumprojekt und war voller modernster Technologie. Allerdings galt es als berüchtigt schwierig, Spiele zu entwickeln, und wie wir kürzlich berichteten, war es sogar in der Lage, Raytracing durchzuführen... Aber es dauerte 31 Jahre, bis ich das entdeckte. Das führte lange Zeit dazu, dass viele glaubten, die Konsole sei schwächer, als sie tatsächlich war, und erst letztes Jahr sagte der Gründer von Argonaut, dass "sie außergewöhnlich mächtiger als die PlayStation sei." Und vielleicht hätte sie mit einer Wunderkugel sogar noch mächtiger sein können.

Als immer deutlicher wurde, dass Sega den Konsolenkrieg gegen PlayStation und bis zu einem gewissen Grad gegen Nintendo 64 verloren hatte, begannen Gerüchte zu kursieren, dass ein Hardware-Upgrade in Arbeit sei. Es gab bereits ein RAM-Paket, aber damals galt Hitachis SH-3 als externes Zubehör, ein Chip, der unglaubliche Arcade-Grafik ermöglichte, nicht zuletzt in Virtua Fighter 3. Arcade-Spiele waren für Sega sehr wichtig.

Nun haben ehemalige Sega-Manager in einem Interview mit Beep21 bestätigt, dass die Gerüchte tatsächlich wahr sind. Sie arbeiteten etwa ein Jahr daran, änderten dann aber ihre Meinung und entschieden sich, sich auf die Dreamcast zu konzentrieren (die mit Hitachi SH-4 ausgestattet war). Es ist höchst zweifelhaft, dass dieses Saturn-Upgrade die Geschichte der Konsole verändert hätte, da Konsolen-Upgrades selten besonders erfolgreich waren. Wahrscheinlicher ist, dass Sega früher kein Geld mehr gehabt hätte und die Dreamcast nie auf den Markt gebracht worden wäre – oder was denkst du?

Heute hat Sega Saturn eine aktive Community, die neue Spiele entwickelt, bestehende in weitere Sprachen übersetzt und die tatsächlich veröffentlichten Titel genießt. Da Saturn in Sachen 2D-Grafik ein wahres Biest war, halten sich viele Titel heute noch unglaublich gut mit atemberaubender Pixelgrafik, und der Sammlerwert ist oft sehr hoch.