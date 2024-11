Die geringe Chance, die Alcaraz hat, um sich nach seiner Niederlage gegen Zverev für das ATP-Halbfinale in Turin zu qualifizieren

HQ

Alexander Zverev ist neben Jannik Sinner und Taylor Fritz der nächste Halbfinalist für die ATP Finals in Turin, die am morgigen Samstag stattfinden. Als einziger in der Gruppe mit drei Siegen ist ihm der Einzug ins Halbfinale nach einem 7:6(5), 6:4-Sieg gegen Carlos Alcaraz gesichert.

"Er hat mich in diesem Jahr zu oft in wichtigen Spielen geschlagen, also bin ich froh, dass ich dieses Spiel bekommen habe", sagte Zverev und dachte wohl noch an das Fünf-Satz-Finale in Roland Garros.

"Natürlich habe ich das Gefühl, dass wir eine ziemlich gute Rivalität und auch eine großartige Freundschaft haben, also ist es immer schön, gegen ihn zu spielen... Ich teile einfach den Platz mit ihm. Er ist ein toller Kerl und ich freue mich auch auf die nächsten Spiele mit ihm", sagte Zverev, der nach diesem Sieg seine Erfolgsbilanz (6 Siege für Zverev, 5 für Alcaraz in allen Partien) einstellte.

Was muss passieren, damit Alcaraz sich für das ATP-Halbfinale in Turin qualifiziert?

Der Deutsche hatte Alcaraz bereits im vergangenen Monat in Paris die Nummer 2 der ATP-Rangliste gesichert und sich mit seiner Finalqualifikation bereits gesichert. Alcaraz hat aber noch eine, wenn auch sehr kleine Chance, sich für das Finale zu qualifizieren.

Laut ATP Tour ist das einzige Szenario, das Alcaraz rettet, dasjenige, in dem Andrey Rublev Casper Ruud heute Abend in zwei Sätzen (zwei Sätzen) besiegt. Alcaraz ging aufgrund der Anzahl der gewonnenen Sätze als Zweiter in der Gruppe durch. Dieses Spiel findet um 20:45 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit, 19:45 Uhr britischer Zeit) statt.