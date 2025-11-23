"Die Generation Z liebt KI-Müll", so der ehemalige Square Enix-Manager

HQ

Jacob Navok, ehemaliger Direktor für Geschäftsentwicklung bei Square Enix, ist der Meinung, dass Spiele einen Wendepunkt in Bezug auf den Einsatz von KI erreicht haben. Call of Duty: Black Ops 7 und ARC Raiders wurden beide für ihren Einsatz von KI-generierten Assets und Kunst kritisiert, bleiben aber einige der erfolgreichsten jüngsten Veröffentlichungen.

"Bei all der Anti-KI-Stimmung, die wir in verschiedenen Artikeln sehen, scheint es den Verbrauchern im Allgemeinen egal zu sein." Navok schrieb in einem Beitrag auf Twitter/X. "Die Generation Z liebt KI-Schlamm, es ist ihr egal... Activision scheut sich nicht vor KI, ebenso wenig wie ARC Raiders. Der Wendepunkt ist erreicht."

"Ich sollte hinzufügen, dass Ingame-Grafik und Stimmen nur die Spitze des Speers sind. Viele Studios, die ich kenne, nutzen KI-Generierung bereits in der Konzeptphase, und viele weitere nutzen Claude für Code", fügt er hinzu, was es ziemlich grob klingen lässt für alle, die in Zukunft jegliche KI-Generierung in ihren Spielen vermeiden wollen.

Auch wenn es definitiv Leute gibt, die KI ablehnen und echte Künstler verteidigen wollen, scheint es dem allgemeinen Verbraucher egal zu sein und die Nutzung generativer KI als Teil des Prozesses zu sehen.

Wo stehst du zu KI in Spielen?