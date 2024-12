Die gemütliche Weltraumsimulation Curiosmos erscheint 2025 auf dem PC

Wollten Sie schon immer einmal Gott spielen und versuchen, ein ganzes Sonnensystem zu bauen? Wenn die Antwort ein klares Ja ist, dann wird eine der Ansagen auf der Day of the Devs: The Game Awards Edition zweifellos genau das Richtige für Sie sein.

Bekannt als Curiosmos, ist dies eine gemütliche Weltraumsimulation, bei der das Ziel des Spiels darin besteht, einfach deine kreativen Muskeln spielen zu lassen und ein Sonnensystem von Grund auf zu bauen. Du musst Sternenstaub mit Asteroiden kollidieren lassen, um Planeten zu erstellen, und dann, sobald der Planet genug Masse und Materie gewonnen hat, zoome heran und beginne auch mit der Planung und dem Bau seiner Oberfläche, sogar mit der Gestaltung seiner Landform und seiner Wettermuster.

In Curiosmos kannst du mehrere Planeten bauen, sie mit Monden umgeben und dann sogar Extras wie einen Asteroidengürtel hinzufügen, aber das alles unter Berücksichtigung des Hauptproblems, nämlich dass ein riesiges Schwarzes Loch in der Nähe lauert und plant, dein gesamtes System zu verschlingen, wenn du keine Lösung findest, um dies zu verhindern.

Curiosmos wird von Céline & the Silly Stars entwickelt und wird irgendwann im Jahr 2025 auf den PC kommen. Unten seht ihr den Ankündigungstrailer für das Spiel sowie eine Sammlung von Screenshots.