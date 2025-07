Die gefürchtete Entlassungsrunde bei Microsoft und Xbox beginnt: 9.000 Mitarbeiter verlieren ihren Job

HQ

Es hat bereits begonnen. Bei Microsoft zeichnet sich die zweite große Entlassungsrunde ab, von der viele Arbeiter betroffen sind, insbesondere in der Gaming-Abteilung. Bloomberg hat mit der Berichterstattung über den Prozess begonnen, der den Mitarbeitern noch mitgeteilt wird. Spekulationen haben die Zahl der entlassenen Arbeiter auf 9.000 beziffert. Um sich ein Bild vom Ausmaß dieser Personalumstrukturierung zu machen: Anfang 2024 waren schätzungsweise 20.000 Menschen in der Gaming-Abteilung beschäftigt.

Die europäischen Geschäftsbereiche waren die ersten, die Entlassungen meldeten. Im Stockholmer Büro von King wurden 200 Mitarbeiter entlassen, und eine ähnliche Anzahl in den europäischen Büros von Zenimax und Bethesda ist betroffen. Berichten zufolge betreffen die Entlassungen Beschäftigte in allen Abteilungen, Ebenen und Dienstjahren innerhalb des Unternehmens. Berichten zufolge ist auch Rare betroffen, was die Entwicklung von Everwild effektiv abbricht.

Es gibt noch keine genauen Angaben zu den betroffenen Studios und Abteilungen, daher werden wir diese Nachricht ergänzen, sobald die Zahlen überprüft sind.

Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, hat eine interne E-Mail gesendet, auf die die Quelle Zugriff hat, in der es heißt: "Um Gaming für dauerhaften Erfolg zu positionieren und uns auf Bereiche mit strategischem Wachstum konzentrieren zu können, werden wir die Arbeit in bestimmten Bereichen des Unternehmens beenden oder reduzieren und dem Beispiel von Microsoft folgen und Managementebenen entfernen, um die Agilität und Effizienz zu erhöhen."

Die gekündigten Mitarbeiter erhalten eine gesetzliche Entschädigung sowie eine Krankenversicherung und die Möglichkeit, in einen neuen Job außerhalb von Microsoft zu wechseln. Es wird auch "vorrangige Neubewertungen" geben, wenn sie sich auf unternehmensinterne Stellenangebote bewerben.

Dies ist die zweite große Entlassungsrunde bei Microsoft in diesem Jahr und die vierte in den letzten 18 Monaten. Zählt man die 6.000 Arbeiter hinzu, die im Mai vor allem in der Engineering-Abteilung entlassen wurden, haben allein im Jahr 2025 insgesamt 15.000 Menschen bei Microsoft ihren Arbeitsplatz verloren. Und angesichts der aktuellen Rate der Arbeitsplatzvernichtung und des Klimas der Arbeitsplatzinstabilität in den großen Technologieunternehmen wären wir nicht überrascht, wenn es nicht das letzte Mal gewesen wäre.